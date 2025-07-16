رفض الناقد الفني طارق الشناوي، مصطلح «السينما النظيفة»، مشددا أنه لا يوجد ما يسمى بـ فن نظيف وآخر غير نظيف».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «أنا ضد السينما النظيفة، مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة ولا فيلم نظيف، هل احترامك لسعاد حسني يتناقض عندما تشاهد خلي بالك من زوزو؟ المجتمع كان لديه الرحابة في مشاهدته، ومشاهدة تحية كاريوكا».

وأشار إلى الترويج لفيلم «أبي فوق الشجرة» باحتواء الفيلم على «99 قبلة»، لافتا إلى أن الجمهور كان يدخل السينما لعدها.

واستنكر الربط بين مصطلح «نظيف» ومفهوم «الجودة الفنية» للعمل، معتبرا أنه لا علاقة بين الاثنين، لا سيما وأن «أغلبية الأعمال الفنية هي رديئة في العالم كله».

وكشف أن «أول من أدان الراقصة تاريخيا هو الرئيس الراحل محمد نجيب»، في بيان وجهه للسينمائيين عقب ثورة يوليو «رفض الراقصات وطالب بتقديم الفن العظيم وربما يكون استخدم مصطلح الفن النظيف».

وأضاف أن السينمائيين الكبار آنذاك، ردوا على الرئيس نجيب والضباط الأحرار مؤكدين أن «الفن ترفيه ليس موجها.. وهذه الدعوة لا تتناسب مع طبيعته»؛ ولهذا السبب لم يختف الرقص من أفلام الخمسينيات.