ظهر الفنان أحمد مكي كضيف شرف في فيلم "الشاطر"، مجسدًا شخصية زعيم عصابة يُدعى "703"، وذلك ضمن أحداث الفيلم الذي انطلق عرضه منذ قليل في إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر.

وشهد العرض الخاص للفيلم حضور المنتج تامر مرسي برفقة زوجته، إلى جانب عدد من النجوم، من بينهم الفنانة رانيا منصور، والفنان علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن (توتا)، والفنانة دينا فؤاد، دعمًا لأبطال العمل.

وتدور أحداث الفيلم حول دوبلير يعمل في مجال السينما، يجد نفسه في مطاردات مع إحدى العصابات بعد اختطاف شقيقه، لينطلق في رحلة مليئة بالمواقف والمفارقات الكوميدية خلال سعيه لإنقاذه.

فيلم "الشاطر" من بطولة هنا الزاهد، ومصطفى غريب، وأحمد عصام السيد، ومن إخراج أحمد الجندي، الذي يشارك أيضًا في تأليفه إلى جانب كريم يوسف.