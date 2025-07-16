مصرع شاب طعنًا على يد والد زوجته وأشقائها في شبرا الخيمة

لقي شاب مصرعه إثر طعنة نافذة في القلب بسلاح أبيض (مطواة)، على يد والد زوجته ونجليه، وذلك بمنطقة عزبة رستم بدائرة قسم ثانِ شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وأُخطِر اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء محمد فوزي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مستشفى ناصر بوصول المدعو حسن ف. إ.، 30 عامًا، جثة هامدة، مصابًا بطعنة نافذة في الجانب الأيسر من الصدر.

على الفور، انتقل المقدم مصطفى دياب ومعاونوه إلى مكان البلاغ، وبسؤال شقيق المجني عليه، عمرو ح. ف.، 38 عامًا، عامل بورشة أحذية، اتهم كلًا من: أسامة ع. أ.، 58 عامًا، بالمعاش، ونجليه أحمد أ. ع. أ.، 30 عامًا، فني بالمصنع الحربي، ويوسف أ. ع. أ.، 18 عامًا، طالب، وجميعهم يقيمون بشارع أرض الدكتور، عزبة الجبلاوي، عزبة رستم، دائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات ونصب عدة أكمنة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين.



وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، موضحين أن مشادة كلامية نشبت بينهم وبين المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها أحمد أ. ع. أ. بطعن المجني عليه باستخدام سلاح أبيض (مطواة)، مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلافات عائلية (نسب). وأفادوا بتخلصهم من السلاح المستخدم عقب الحادث.

تم تحرير المحضر رقم 6203 لسنة 2025 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بدفن الجثة بعد الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، كما قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني.