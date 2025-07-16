حبس قبطان غواصة «السندباد» 4 أيام على ذمة التحقيقات في حادث الغرق بالغردقة

أصدرت جهات التحقيق بمحافظة البحر الأحمر قرارًا بحبس قبطان الغواصة السياحية "السندباد"، التي تعرضت للغرق في شهر مارس الماضي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بلاغًا يفيد بتعرض غواصة سياحية للغرق أثناء رسوّها أمام أحد الفنادق الشهيرة بمدينة الغردقة، وكان على متنها 50 راكبًا من جنسيات مختلفة، بينهم 5 مصريين هم طاقم الغواصة، بالإضافة إلى 45 سائحًا أجنبيًا.

وأسفرت جهود الإنقاذ عن نقل 29 مصابًا إلى المستشفيات، من بينهم 6 حالات وفاة من الجنسيات الأجنبية، بينما تم نقل الناجين بعد تحسن حالتهم الصحية إلى أماكن إقامتهم بالفنادق.

وكانت لجنة فنية متخصصة من مسؤولي هيئة السلامة البحرية بالإسكندرية قد سلّمت تقريرها الفني إلى جهات التحقيق، والذي تضمن نتائج الفحص الفني للغواصة، وبيّن أسباب وملابسات الحادث، والمسؤول عن غرق الغواصة، والذي أسفر عن وفاة 6 سائحين روس، بينما تم إنقاذ نحو 39 آخرين.

وكشفت أقوال قبطان الغواصة أن المياه بدأت بالتسرب إلى داخل الغواصة قبل تشغيلها أو تحركها من المنصة البحرية، بينما كان الركاب لا يزالون في مرحلة الصعود. وأضاف أنه تمكن من إنقاذ عدد كبير من الركاب، وكان آخر من خرج من الغواصة بعد أن غمرتها المياه بالكامل وانعدمت الرؤية بداخلها.