بريطانيا تحقق في صفقة استحواذ شركة بوينج على سبريت أيرو سيستمز

أعلنت هيئة حماية المنافسة والأسواق البريطانية اليوم الاثنين اعتزامها فتح تحقيق بشأن صفقة استحواذ شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج على شركة مكونات الطائرات سبريت أيروسيستمز مقابل 4.7 مليار دولار.

وقالت الهيئة، إنها أطلقت مرحلة أولى من التحقيق في الصفقة، حيث من المنتظر صدور نتيجته بحلول 18 أغسطس، سواء بالمضي قدما نحو فتح مرحلة ثانية أعمق من التحقيق أو الموافقة على الصفقة.

وتم الإعلان عن الصفقة في يوليو الماضي، بهدف معالجة مشكلات التصنيع والسلامة في طائراتها من خلال إعادة دمج سبريت فيها والتي كانت قد انفصلت عن بوينج منذ حوالي عقدين من الزمن.

وارتبطت شركة سبريت بعدة مشكلات في جودة طائرات بوينج ومنها الخلل الذي تعرض له هيكل الطائرة من طراز 737 ماكس، مما أدى إلى انفتاح أحد الأبواب أثناء رحلة طائرة تابعة لشركة ألاسكا أيرلاينز.

وتعتقد بوينج أن الاستحواذ على سبريت سيساعد في ضمان استقرار سلسلة إمداداتها المضطربة، منذ جائحة فيروس كورونا المستجد في 2020.

في الوقت نفسه تأثرت شركة أيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات من تأخر سبريت في توريد مكونات للشركة الأوروبية. وعقدت أيرباص صفقة منفصلة للاستحواذ على منشآت تابعة لسبريت مرتبطة ببرامج تصنيع أيرباص في الولايات المتحدة وأفريقيا.