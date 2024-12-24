هونج كونج تصدر جولة جديدة من مذكرات الاعتقال بحق نشطاء مقيمين في الخارج

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أعلنت شرطة هونج كونج، اليوم الثلاثاء، صدور جولة جديدة من مذكرات الاعتقال بحق 6 نشطاء مقيمين في الخارج، مع الإعلان عن تقديم مكافآت مالية بقيمة مليون دولار هونج كونج عند الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليهم.

وبحسب المذكرات، فإن الستة مطلوبون بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي، مثل الانشقاق والتخريب والتواطؤ مع قوى أجنبية.

ومن بين المطلوبين توني تشونج، الزعيم السابق لجماعة "ستيودنت لوكاليزم" المؤيدة للاستقلال، المنحلة حاليا.

جدير بالذكر أن الجولة الأخيرة من مذكرات الاعتقال تشير إلى أن حكومة هونج كونج تستهدف المنتقدين اللاذعين المقيمين في الخارج.