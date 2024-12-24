نجم الأهلي السابق يطالب برحيل كهربا من أجل إمام عاشور

كشف محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، مفاجأة بشأن موقفه من استمرار محمود كهربا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال في تصريحات على إذاعة «ميجا إف إم»: لا يجب أن نضع رأسنا في الرمل كالنعام، ومحمد رمضان نفس مدرسة طارق سليم وصالح سليم، لا يعرف سوى الأبيض والأسود.

وأضاف نجم الأهلي السابق: الجيل الحالي جيل صعب جدا، حال تركيزهم يكونوا أفضل اللاعبين، لكنهم يحتاجون لمعاملة من نوع خاص.

وتابع محمد عبدالجليل: كهربا لاعب جيد، وإمام عاشور لاعب مميز لا يقل عن عمر مرموش لكن ينقصهم التركيز، وحال تواجده في الخارج مع التركيز سيكون من أفضل اللاعبين.

وأردف عبدالجليل: لا يمكن أن يستمر كهربا مع الأهلي، لأنه لن يعطي الأهلي فنيا أكثر مما أعطى، وهو جلب بطولة إفريقيا قبل عامين والجماهير دعمته بشكل كبير لكنه لم يستغل ذلك وأهدره بسلوكه خارج الملعب.

وواصل: أخاف أن يسير إمام عاشور في طريق كهربا، لذلك يجب فصلهما ورحيل أحدهما، لذلك أتمنى رحيل كهربا في يناير رغم حبي له حفاظا على غرفة ملابس الأهلي.

وتحدث محمد عبدالجليل عن أزمة مباراة الأهلي الأخيرة ورفض اللاعبين التوجه لتحية الجمهور عقب الفوز.

وقال: الجمهور يفعل ما يريد، يحق له التشجيع ويحق له الانتقاد، وهو يأتي من أجل الاستمتاع لا يمكنني لومه، وهؤلاء اللاعبين لم يروا ضغط الجمهور الحقيقي.

وتابع عبدالجليل: في إحدى المباريات في 1987، أهدرت ركلة جزاء وحين خروجي من اللقاء لوحت للجمهور بيدي مثل الشناوي، وفي المباراة التالية، تعرضت لهتافات لمدة ربع ساعة من نحو 100 ألف مشجع، وبعدها أحرزت هدفا والجمهور هو من قام بتحيتي مجددا.

واختتم محمد عبدالجليل تصريحاته: محمد رمضان بعيد عن الساحة منذ فترة كبيرة، والأجيال اختلفت، ومحمد رمضان جيد لكن يحتاج لمساندة الإدارة في قوته، والأهلي معروف بمساندة رجاله وليس تسليمهم للجمهور.