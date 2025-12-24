نيويورك تايمز: واشنطن أرسلت مرارا طائرات نقل عسكرية إلى الكاريبي

• في ظل استمرار التوتر السياسي بين الولايات المتحدة وفنزويلا

قالت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية أرسلت طائرة "سي-17"، المستخدمة في نقل الوحدات العسكرية والمعدات، إلى منطقة الكاريبي ما لا يقل عن 16 مرة، في ظل استمرار التوتر السياسي بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وبحسب بيانات رحلات اطّلعت عليها الصحيفة الأمريكية، فإن الضغوط العسكرية لواشنطن على فنزويلا ما تزال متواصلة.

ووفقا لذلك، تبين أن طائرات الشحن الثقيلة من طراز "سي-17"، التي تستخدم غالبا لنقل الجنود والمعدات العسكرية، نفذت خلال الأسبوع الماضي ما لا يقل عن 16 رحلة من قواعد داخل الولايات المتحدة إلى بورتوريكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الطائرات أقلعت من قواعد في ولايات نيو مكسيكو وإلينوي وفيرمونت وفلوريدا وأريزونا ويوتا وواشنطن، إضافة إلى قاعدة في اليابان، متجهة إلى بورتوريكو، فيما لا يزال عدد الجنود الذين نُقلوا مجهولا وطبيعة المعدات المحمولة غير معروفة.

وبحسب اتصالات مراقبة الحركة الجوية، فإن بعض الرحلات العسكرية لا تظهر على مواقع تتبع الرحلات المفتوحة للجمهور، ما يرجح أن يكون العدد الحقيقي للرحلات أكبر.

من جهة أخرى، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، بأن ما لا يقل عن 10 طائرات من طراز "سي في-22"، تستخدم عادة من قبل قوات العمليات الخاصة، حلقت مساء الاثنين من قاعدة كانون الجوية في ولاية نيو مكسيكو باتجاه المنطقة.

وينتهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الرئاسية الثانية، سياسة ضغط تجاه فنزويلا، ويصف الحكومة وعددا من الجماعات هناك بـ"الإرهابية".

وتصاعد التوتر مؤخرا بين فنزويلا والولايات المتحدة، إذ احتجزت الأخيرة ناقلتي نفط قبالة سواحل فنزويلا، عقب إعلان واشنطن أنها ستصادر جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات بذريعة تمويل كراكاس لـ"إرهاب المخدرات".

كما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى التنحي عن منصبه، وهدده بوجود أسطول بحري "ضخم" يحيط بفنزويلا.

في المقابل، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تصريح أدلى به الثلاثاء: "أعتقد أن الرئيس ترامب يجب أن يهتم بمشكلات بلاده. لو ركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، لتحسنت علاقاته مع العالم. على كل رئيس أن يهتم بشؤونه الخاصة".



