فرنسا تندد بالحظر الأمريكي على تأشيرات دخول مفوض أوروبي سابق

نددت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر منح تأشيرات للمفوض السابق في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون الذي ساهم في دفع قانون الخدمات الرقمية بالتكتل، والذي استهدف مؤخرا كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وكتب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "تندد فرنسا بشدة بالقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تأشيرات دخول تييري بريتون، الوزير والمفوض الأوروبي السابق، وأربع شخصيات أوروبية أخرى".

وفرضت إدارة ترامب، أمس الثلاثاء، حظرا على منح تأشيرات الدخول لبريتون ونشطاء آخرين في مجال مكافحة التضليل الإعلامي تقول إنهم متورطون في فرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية، في أحدث خطوة في حملة تستهدف قواعد أوروبية يقول مسؤولون أمريكيون إنها تتجاوز اللوائح التنظيمية المشروعة.

وبريتون، وزير المالية الفرنسي السابق والمفوض الأوروبي للسوق الداخلية من 2019 إلى 2024، هو أهم شخصية استهدفها الحظر.

ووصفت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة سارة روجرز، عند إعلانها قرار الحظر أمس، بريتون بأنه "العقل المدبر" لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي دافع عنه بارو مجددا اليوم الأربعاء.