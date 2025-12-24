ديلي ميل: رامي عباس يجتمع مع ليفربول لحسم مستقبل محمد صلاح

يعقد رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، جلسة مهمة مع مسؤولي نادي ليفربول لتحديد مستقبل جناح الفريق الإنجليزي، سواء بالبقاء مع الريدز أو الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، سيجتمع ريتشارد هيوز، المدير الرياضي للنادي، مع عباس خلال تواجد صلاح مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، في خطوة تهدف إلى وضع النقاط على الحروف بشأن مستقبله.

وأوضحت الصحيفة أن الدوري السعودي يسعى للتعاقد مع هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، ما يزيد من أهمية هذه المفاوضات بالنسبة لصلاح ولفريقه الحالي.

ويُذكر أن محمد صلاح مرتبط بعقد مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2027، وهو ما يجعل أي قرار بالرحيل أو البقاء مرتبطًا بتوافق جميع الأطراف حول الرغبة الرياضية والمالية على حد سواء.

وبهذا اللقاء، يسعى ليفربول إلى حسم وضعية نجمه قبل انطلاق الدور الثاني من الدوري الإنجليزي، فيما يواصل صلاح التركيز مع منتخب بلاده في البطولة القارية.