قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عدد الموظفين العاملين في العاصمة الجديدة تجاوز 50 ألفًا، مشيرًا إلى أن انتقال المباني الحكومية إليها ساهم في تيسير إجراءات العمل والتنسيق بين مختلف الوزارات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن «الأهم التقنيات الحديثة التي تربط مباني العاصمة بكل أنحاء الجمهورية، وتساهم في تيسير الإجراءات».

واستعرض تطورات برنامج إسكان الموظفين المنقولين إلى العاصمة الإدارية، قائلًا إن الإقبال على حجز الوحدات التي طرحتها الدولة في أول سنة أو سنتين كان بطيئًا، لكن العدد أصبح أكبر بكثير الآن.

وأكمل: «سلمنا عددًا كبيرًا من الوحدات، والآن هناك 23 ألف موظف يطلبون وحدات داخل العاصمة، ونناقش تلبية احتياجاتهم لزيادة وتيسير إجراءات حياتهم داخل العاصمة».

وذكر أن عدد سكان العاصمة الجديدة حوالي 25 ألفًا الآن، معقبًا: «طبيعي في أي مدينة تبدأ هذا العدد، بالعكس العاصمة الإدارية أعلى معدل إشغال مقارنة بالتجارب السابقة في المدن الجديدة. وتوقعاتنا خلال الـ4 سنوات المقبلة يكون حجم الإشغال أكبر بكثير».