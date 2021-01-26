- رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب: كل المتهمين في السجون تحت مظلة القانون..



قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لا بد من وجود قنوات تواصل مباشرة مع الغرب، لتعريفهم ما هي حقوق الإنسان بمصر، مؤكدًا اختلافها من دولة إلى أخرى.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن حقوق الإنسان شهدت طفرة كبيرة جدًا في مصر، منوهًا بحق الجميع في العيش بأمان وسلام.



وأفاد بأنه لا توجد أي اختفاءات قسرية أو احتجاز من قبل قوات الشرطة لأي مدونين أو حقوقيين أو نشطاء، مؤكدًا رفضه لما أسماه الأجندات الممنهجة القادمة من الخارج.



وأكد أن كل المتهمين في السجون، سواء حبس احتياطي أو بحكم محكمة، تحت مظلة القانون المصري، متابعًا «انتهى عندنا عصر الاعتقالات.. هاتلي دليل على ما يقولوه بالخارج، ماتقوليش كلام مرسل ومتوقع مني كدولة إني أحرك جهاز الدولة بالكامل عشان حد أطلق بيان بدون دعايم أو معلومات حقيقية، ماتقوليش مانشتات وتتوقع نني أسيب مسيرتي في إني أشتغل».



ولفت إلى أن حقوق الإنسان تشمل العيش بأمان والتعليم والخدمات المرفقية والحصول على الرعاية الصحية، مشيرًا إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، مثل 100 مليون صحة.





