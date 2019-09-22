تقرير - تشيلسي يطوي صفحة لامبارد صاحب «أسوأ معدل نقاط»

طوى نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم رسميا صفحة مدربه فرانك لامبارد الاثنين بسبب سوء النتائج، وذلك بعد نحو سنة ونصف من تعيينه، في حين تميل الكفة الى تعيين الالماني توماس توخل بدلا منه.

ودفع لامبارد ثمن النتائج السيئة التي حققها الفريق باشرافه هذا الموسم وخسارته لست مباريات في 19 مباراة خاضها حتى الان في الدوري وتواجده حاليا في المركز التاسع بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد المتصدر.

وقال مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش معللا الخطوة التي قام بها ناديه "كان قرارا صعبا جدا للنادي، خصوصا لأني اتمتع بعلاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأكن له احتراما كبيرا".

واضاف "يملك الشخص (لامبارد) درجة عالية من النزاهة واخلاقيات كبيرة في العمل، لكن في المقابل نعتقد بأنه في ظل الظروف الحالية من الافضل تغيير المدرب من اجل تحسين النتائج والعروض خلال الموسم الحالي".

وتابع "نيابة عن النادي، مجلس الادارة وعني شخصيا اود توجيه الشكر الى فرانك الذي قام بعمل رائع على رأس الجهاز الفني واتمنى له النجاح في المستقبل".

ونوّه مالك النادي بمسيرة لامبارد كلاعب في صفوف نادي غرب لندن بقوله "انه ايقونة هامة في تاريخ هذا النادي العظيم ومكانته محفوظة فيه. سيظل مصدر ترحيب دائم في ستامفورد بريدج (ملعب تشيلسي)".

-توخيل مرشح بارز-

ورشح أكثر من مصدر مطلع تولي المدرب الالماني توماس توخيل تدريب تشيلسي، لا سيما بانه حرّ بعد اقالته من تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي الشهر الماضي.

وتتمثل ابرز تحديات المدرب الجديد في مساعدة الفريق على احتلال احد المراكز الاربعة الاولى في الترتيب للمشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، بالاضافة إلى تخطي أتلتيكو مدريد الاسباني العنيد في ثمن نهائي المسابقة القارية، عندما يتواجه الفريقان ذهابا في 23 فبراير المقبل ثم ايابا في مارس.

وكان الصحفي مات لو في "دايلي تيليجراف" اول من اورد خبر اقالة لامبارد في حسابه على تويتر مشيرا الى ان ادارة النادي طلبت من اللاعبين عدم التوجه الى مقر التدريبات صباح اليوم بل بعد الظهر في الوقت الذي تجري الادارة مباحثات مع المدرب.

وانتقد مهاجم توتنهام وبرشلونة الاسباني ومنتخب انجلترا السابق جاري لينيكر الذي يعمل معلقا في هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" قرار تشيلسي قبل ان يصدر رسميا بقوله "أمر سخيف (اقالة لامبارد) بعد اول سلسلة سلبية له".

واضاف "من الطبيعي ان يحتاج المدرب الى مزيد من الوقت لا سيما مع التعاقدات الجديدة التي اجراها النادي خلال الصيف. الصبر سمة نادرة في الرياضة. لن يتعلموا".

كما أعرب زميله السابق في المنتخب مايكل أوين عن امتعاضه من الإقالة حيث غرّد "من أين أبدأ؟ خلافًا للتوقعات أنهى الموسم الماضي في احد المراكز الأربعة الاوائل وتأهل بشكل رائع الى الأدوار الاقصائية من دوري الابطال هذا الموسم. اشترى بعض اللاعبين الجيدين الذين سيتأقلمون مع الوقت. هذا جنون".

- أسوأ معدل نقاط -

وكان لامبارد استلم تدريب الفريق في يوليو 2019 موقعا على عقد لمدة ثلاثة أعوام خلفا للايطالي ماوريسيو ساري ونجح في موسمه الاول في احتلال مركز مؤهل الى دوري ابطال اوروبا معتمدا بنسبة كبيرة على لاعبين شبان من خريجي اكاديمة البلوز امثال مايسون ماونت وتامي ابراهام، لا سيما ان النادي كان ممنوعا عليه اجراء التعاقدات من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بسبب مخالفته قوانين اللاعبين القٌصر. كما بلغ الفريق نهائي كأس انكلترا وخسره امام جاره ارسنال.

الخسارة امام المدفعجية والخروج امام بايرن ميونيخ الألماني الذي مضى وحقق اللقب بمجموع 7-1 في الدور ثمن النهائي من دوري الابطال، حثّ النادي على إبرام الصفقات ما إن يتمكن من ذلك.

وعندما رفع الاتحاد الدولي الايقاف ابرم النادي اللندني صفقات بقيمة حوالي 250 مليون يورو خلال الصيف الماضي، ابرزها مع الثنائي الالماني المهاجم تيمو فيرنر وصانع الالعاب كاي هافيرتس اللذين لم يظهرا بعد بالمستوى المطلوب، الأمر الذي قد يساهم مواطنهما توخل في تصحيحه بالاضافة الى الجناح المغربي حكيم زياش والظهير الايسر بن تشيلويل، لكن الفريق مني بخمس هزائم في اخر ثماني مباريات له في الدوري.

حقق لامبارد معدل 1,67 نقطة في المباراة الواحدة مع تشيلسي وهو أدنى معدّل بين جميع المدربين الذين تناوبوا على الفريق منذ وصول أبراموفيتش في العام 2003 .

أعرب لامبارد المتوج مع تشيلسي بلقب دوري الابطال عام 2012 عن قلقه إثر الخسارة بهدفين نظيفين امام ليستر سيتي في الدوري الأسبوع الماضي "نحن لسنا في المكان الذي نريده. أنا قلق، نظرًا للمستوى الذي قدمناه وأين أصبحنا سريعًا. يجب ان نكون افضل من ان نخسر خمس مباريات من ثماني".

وكان لامبارد بدأ مسيرته التدريبية مع فريق دربي كاونتي من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" في مايو 2018، حيث بلغ في موسمه الاول الملحق الفاصل للصعود الى الدوري الممتاز قبل ان يخسر امام استون فيلا.

وهذه المرة الرابعة عشرة التي يغير فيها تشيلسي مدربًا منذ وصول أبراموفيتش الى ستامفورد بريدج.

وبلغ تشيلسي الدور الخامس من مسابقة كأس انكلترا اثر تغلبه على لوتون تاون 3-1 الاحد في اخر مباراة للامبارد.