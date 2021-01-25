فاز الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى على فريق سبورتنج السكندرى ( أحد أندية مجموعة الاسكندرية وبحرى بالدورى الممتاز ب) بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التى أقيمت عصر اليوم الاثنين على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب وذلك فى اطار استعدادات المصرى لمباراة الإنتاج الحربى بالأسبوع العاشر من الدورى الممتاز والمقرر اقامتها فى الخامسة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الجيش ببرج العرب .

وحرص الجهاز الفنى بقيادة على ماهر خلال المباراة الدفع بمجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسى أمام وادى دجلة والتى انتهت بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف لاتاحة الفرصة أمام البدلاء ومنحهم حساسية المباريات والوقوف على اامستوى الفنى والبدنى .

فى الوقت نفسه خاض اللاعبين الأساسيين عصر اليوم مران قوى اشتمل على عدد من الوحدات التدريبة الفنية والبدنية .

وكان الشوط الاول للقاء الودى أمام سبورتنج قد انتهى بتقدم المصرى بهدفين للاشئ تقدم اسلام عطية فى الدقيقة 10 وأضاف أحمد جمعة الهدف الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 25 .

وفى الشوط الثانى سجل مصطفى سلطان الهدف الثالث فى الدقيقة 3 من ركلة جزاء قبل أن يضيف حسن على الهدف الرابع فى الدقيقة 15 فيما أحرز سبورتنج هدفه الوحيد فى الدقيقة 40 من الشوط الثانى من ركلة جزاء لتنتهى المباراة بفوز المصرى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد .

مثل المصرى : أحمد دعدور لحراسة المرمى ، علاء عطا ، محمد صالح ، كريم علاء ، حسن على ، ايزى ايميكا ، حجاج عويس ، اسلام عطية ، مصطفى سلطان ، محمد جريندو ، أحمد جمعة . وشارك فى الشوط الثانى عصام ثروت فى حراسة المرمى ، معاذ أنور ، محمد جابر ، زياد فرج ، محمد الجمل ، على حمدى ، ابراهيم سعيد ، أحمد صابر .