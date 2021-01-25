وزيرة الصحة: ذروة الموجة الثانية من كورونا كانت في آخر ديسمبر وأول يناير

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن ذروة الموجة الثانية من كورونا كانت في آخر شهر ديسمبر وأول يناير الجاري، مؤكدة أن الإصابات انخفضت بشكل كبير الآن.

وأضافت زايد، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن الانخفاض يرجع إلى السيطرة على الوباء في المحافظات المرصود بها زيادات بالحي والشارع والقرية، فضلًا عن حصر الطب الوقائي للزيادات.

وأشادت بالتزام المواطنين بارتداء الكمامات، وخاصة بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامات داخل أماكن محددة.

وأرجعت وزيرة الصحة انخفاض الأعداد إلى خفض عدد العاملين في الوظائف الإدارية الحكومية، إضافة إلى تخوف المواطنين والعودة للإجراءات الاحترازية بشكل شخصي، معربة عن أملها في أن تشهد مصر انخفاضًا متتاليًا في الإصابات؛ للعودة إلى المعدلات البسيطة اليومية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطعيم الطاقم الطبي بمستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية والمخصصة للعزل الطبي، بأولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا سينوفارم.

ووقع 87 فردًا من الطاقم الطبي بمستشفى أبو خليفة إقرارًا بالموافقة على تلقي اللقاح من أصل 200 شخص بالطاقم الطبي بالمستشفى، كون تلقي اللقاح اختياريًا وليس إجباريًا.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدء توزيع لقاح كورونا الصيني، اعتبارًا من الأحد على الفئات الأولى بالرعاية وتشمل الأطباء وكبار السن، مؤكدًا أن مصر لديها كميات كبيرة من اللقاح، إذ ستصل شحنة أخرى منه نهاية الأسبوع الجاري.