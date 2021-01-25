 قناة اقرأ تنعي عبلة الكحلاوي: فقدنا رمز العلم والعمل الدعوي والخيري - بوابة الشروق
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قناة اقرأ تنعي عبلة الكحلاوي: فقدنا رمز العلم والعمل الدعوي والخيري


نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 1:48 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 1:48 م

نعت قناة اقرأ، الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 72 عاما.

 

وقال محمد سلام، رئيس قنوات اقرأ، إن الداعية والفقيهة الجليلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، قدمت الكثير من العلم والعمل للمجتمع الإسلامي، ونجحت ببساطة خطابها في الوصول إلى كل البيوت المصرية والعربية، وأصبحت عن جدارة رمزا من العلم والعمل الدعوي والخيري في العالم العربي والإسلامي، كما أنها قدمت خلال مسيرتها عددا كبيرا من البرامج لصالح قنوات اقرأ منذ بدايات القناة قبل أكثر من 20 عاما.

 

وأشار إلى أن قناة اقرأ ستقوم خلال هذه الأيام ببث حلقات مختارة من برامجها، داعيا الله عز وجل أن يجعل ما قدمته من علم وعمل صالح في ميزان حسناتها وأن يرزقها الفردوس الأعلى من الجنة.

 


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