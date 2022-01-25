أحمد موسى يروي تفاصيل إصابته بكورونا: كانت أياما صعبة

عاد الإعلامي أحمد موسى، إلى تقديم برنامجه "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، بعد غيابه عدة أيام، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال موسى، مساء الثلاثاء، إنّه لم يحصل على أجازة منذ مارس 2013، مضيفا: "طول عملي لم أحصل على أجازة.. وغيابي عن الشاشة لم يكن أجازة.. كانت أيامًا صعبة".

وأضاف أنه شعر بتعرضه لنزلة برد أثناء تقديم برنامجه يوم 15 يناير الجاري، فتواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

وتابع: "الوزير بعتلنا حد للقناة يعمل مسحة لكل اللي موجود.. عملت المسحة وكملت الهواء.. لما وصلت البيت حسيت برعشة قوية جدًا، تعاملت مع الأمر على إنه كوورنا وبلغت الزملاء بالحصول على أجازة".

وأشار موسى إلى تعامله مع الأمر على أنه مصاب بكورونا، وحصل على البروتوكول الطبي واعتمد على استشارة الأطباء بشكل متواصل.

وأكّد أنّ إصابته لم تكن لها أعراض، مؤكّدًا أهمية الحصول على اللقاح الذي يمنع من دخول المستشفيات.