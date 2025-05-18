نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع قولهما، إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قدم لإسرائيل وحماس اقتراحًا "مُحدّثا" لاتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في غزة، ويضغط على كلا الطرفين لقبوله.

ووفقا للموقع الأمريكي، تسعى الإدارة الأمريكية إلى درء عملية إسرائيلية واسعة النطاق في غزة، وإطلاق سراح المزيد من الرهائن، والسماح بدخول المساعدات لمنع المجاعة وكارثة إنسانية.

*قنوات خلفية للتهدئة

ووفقا للمصادر، بينما لدى كل من إسرائيل وحماس فرق تفاوض في الدوحة، فإن المحادثات الحقيقية حول اقتراح ويتكوف تجري عبر قنوات أخرى في الوقت الحالي.

وأفادت المصادر، أن ويتكوف يجري محادثات مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير الإسرائيلي رون ديرمر، بالإضافة إلى قيادة حماس في الدوحة عبر قناة خلفية يُسهّلها رجل أعمال فلسطيني أمريكي يدعى بشارة بحبح.

وكان بحبح القناة الخلفية الحاسمة في تأمين إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر الأسبوع الماضي.

*تفاصيل العرض "المُحدّث"

يشبه عرض ويتكوف المُحدّث العروض السابقة، حيث يتضمن إطلاق سراح 10 رهائن مقابل وقف إطلاق نار لمدة 45-60 يومًا وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين. لكنه يختلف عن المقترحات السابقة في لغته الجديدة التي تُوضّح أن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن سيكونان بداية لخطوة أوسع نطاقًا قد تُنهي الحرب.

ويهدف العرض المحدث إلى منح حماس ضمانات بأن نتنياهو لن يكون قادرًا على اتخاذ قرار أحادي الجانب بإنهاء وقف إطلاق النار واستئناف الحرب، كما فعل في مارس الماضي.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات: "العرض الجديد يحاول منح حماس الثقة بجدوى المضي قدمًا باتفاق جزئي الآن، لكنه قد يؤدي إلى إنهاء الحرب لاحقًا".

وأضافت المصادر أن نتنياهو قدم ردًا إيجابيًا، لكن مع العديد من الشروط والتحفظات. بينما تريد حماس الحصول على ضمان واضح بأن وقف إطلاق النار المؤقت قد يؤدي إلى وقف دائم.

من جانبه، قال مصدر مطلع إن مسؤولي حماس شعروا بخيبة أمل لأن إطلاق سراح ألكسندر لم يُفضِ إلى موقف أمريكي أكثر إيجابية تجاههم.

وأضاف المصدر: "الضربة الإسرائيلية التي استهدفت محمد السنوار، قائد الجناح العسكري لحماس، خلقت المزيد من الإحباط داخل قيادة حماس بشأن المفاوضات مع إدارة ترامب"، حيث يُعتقد أن السنوار قُتل، إلى جانب عدد من كبار قادة حماس، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

*حماس منفتحة على المقترح

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلت عن مسؤول في حماس قوله، إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن مقابل وقف إطلاق النار والإفراج عن 300 سجين.

وقال مسؤول كبير في حماس، دون ذكر اسمه "وافقنا على إطلاق سراح ما بين سبعة وتسعة رهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين والإفراج عن 300 سجين".