أطلقت مجموعة روتانا للإعلام العرض العالمي الأول لفيلم "كيف تروض تنينك - How to Train Your Dragon) بنسخته الحية، المقتبسة من سلسلة "دريم ووركس أنيميشن" الشهيرة. وقد أقيم العرض في العاصمة الرياض، التي كانت المحطة الافتتاحية للجولة الترويجية العالمية للفيلم، بحضور النجم العالمي جيرارد بتلر.

"كيف تروض تنينك" إخراج دين ديبلوا، وهو نسخة حية من الثلاثية الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه، التي أنتجتها دريم ووركس أنيميشن، والمستوحاة من سلسلة كتب كريسيدا كويل. دارت القصة حول "هيكاب"، الشاب الفايكنج المبدع، الذي أدى دوره ماسون ثامز، والذي كوّن صداقة غير متوقعة مع التنين الأسطوري "توثليس"، مما أدى إلى تحول جذري في معتقدات قبيلته، ويجسد فيه جيرارد بتلر، شخصية "ستويك ذا فاست" (Stoick the Vast) .

شارك جيرارد بتلر في إعادة تجسيد دور "ستويك ذا فاست"، إلى جانب نيكو باركر، نيك فروست، وجوليان دينيسون، بالإضافة إلى نخبة من النجوم الجدد. الفيلم كان من إنتاج مارك بلات وآدم سيجل، ويطرح بتقنية IMAX".