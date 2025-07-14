البابا تواضروس الثاني يلتقي رابطة الكليات اللاهوتية بالشرق الأوسط

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، وفد طلابي من رابطة الكليات اللاهوتية بالشرق الأوسط التابعة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، برفقة مجموعة من أعضاء هيئات التدريس.

وتضم الرابطة في عضويتها ١٨ كلية لاهوتية من مصر وسوريا ولبنان والعراق.

وتحدث البابا تواضروس الثاني عن آباء الكنيسة القبطية الكبار، ومن أبرزهم القديس أثناسيوس الرسولي، والقديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، والقديس الأنبا بيشوي الذي تحتفل الكنيسة بعيد نياحته غدًا، وكذلك القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين الذي احتفلت به الكنيسة اليوم.

وأشار قداسته إلى التأثير الكبير لهؤلاء الآباء في الحفاظ على الإيمان المسيحي ونشر الرهبنة في العالم كله، لافتًا إلى دور القديس أثناسيوس في مجمع نيقية الذي يُحتفل هذا العام بمرور ١٧ قرنًا على انعقاده.

ونوه قداسة البابا إلى ضرورة الحفاظ على إيمان نيقية والعيش به، لافتا إلى أهمية أن يكون لكل إنسان علاقة حقيقية حية مع الله.