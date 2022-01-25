روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 681 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الإصابات اليومية إلى 67809 إصابات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ووفقا لموقع قناة "آر تي عربية" الروسية فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قد ارتفع إلى 11 مليونا و241109 إصابات.



وارتفع إجمالي الوفيات إلى 327448.



وتماثل 26404 أشخاص للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى عشرة ملايين و71740.



وكان دينيس لوجونوف نائب مدير "مركز جاماليا لعلوم الأوبئة والأحياء الدقيقة" قال إنه من المتوقع حدوث ارتفاع كبير في حالات الإصابة بكورونا في روسيا في أواخر يناير ومطلع فبراير.



وأضاف: "إنني متأكد تماما من أننا سنشهد ارتفاعا خطيرا في حالات الإصابة بأوميكرون".