تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط تشكيل عصابي، بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجها بالإسكندرية.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد رصدت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة نشاطهم الاجرامي، والهاتفين لتسهيل اتصالاتهم بعملائهم، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بنحو مليون جنيه .. تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.