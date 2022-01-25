قال مسئولون أوروبيون بارزون إن الحلفاء الغربيين حذروا روسيا من أي استفزاز على الحدود مع أوكرانيا.

وأوضحت قناة "فرانس 24" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن المسئولين الأوروبيين حذروا منذ ذلك "حتى لو لم تكن القوات الروسية بالزي الرسمي متورطة" في أعمال استفزازية.

وحذّر المسئولون الأوروبيون، حسبما نقلت القناة، من أن مثل هذا الاستفزاز سيؤدي إلى رد فعل جماعي أوروبي.

وحث الأوروبيون، بشكل منفصل، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عدم السماح لقواته بالانجرار إلى قتال عنيف بسبب أي أعمال تدعمها روسيا على خط المواجهة المضطرب.

وأشارت القناة إلى أن هذه التحذيرات جاءت بالتزامن مع عقد محادثات أوروبية مع قادة حلف شمال الأطلنطي "الناتو" والولايات المتحدة.