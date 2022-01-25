التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف في صنعاء ردا على استهداف الحوثيين السعودية والإمارات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد "أهداف مشروعة" في صنعاء، ردا على استهداف المملكة والإمارات.

وأوضح التحالف، في بيان، أن العملية تأتي "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الحوثيين عن إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه أبوظبي ومناطق سعودية، وتهديدهم بتوسيع عملياتهم العسكرية ضد الإمارات.

وكان سكان محليون في صنعاء قالوا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مقاتلات التحالف شنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم نحو عشر غارات جوية عنيفة على جبل النهدين المطل على دار الرئاسة، ومعسكر الحفا، ومنطقة جربان بمديرية سنحان.

وأشار السكان إلى أن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء العاصمة صنعاء بشكل مكثف.