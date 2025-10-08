الوسيطان المصري والقطري يعقدان اجتماعا مع وفد حماس بعد لقاء رؤساء الوفود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت قناة إكسترا نيوز، بأن الوسيطين المصري والقطري يعقدان في هذه الآونة اجتماعًا مع وفد حركة حماس ضمن لقاءات شرم الشيخ.

وقالت إن هذا الاجتماع يأتي بعدما عُقد اجتماع لرؤساء الوفود المشارِكة في المحادثات وضم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت أن هناك بعد النقاط التي جرى التوافق عليها خلال اجتماع رؤساء الوفود، ويجري الآن نقلها من قِبل الوسيطين المصري والقطري إلى حركة حماس.

في سياق متصل، يُنتظر وصول وفدين من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، بناء على طلب حركة حماس، للانضمام إلى المفاوضات التي تُجرى حاليًّا لبحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب غزة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تحدث اليوم عن أهمية هذه المفاوضات التي تضم وفودًا مصرية وأمريكية وقطرية وإسرائيليين بجانب وفد حركة حماس.

وأكد أهمية دعم هذه المفاوضات، وعبر عن تقديره لإرادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب خلال جولة المفاوضات الحالية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل مبعوثين مهمين للغاية إلى شرم الشيخ، وتابع: «الكلام اللي وصلني مشجع جدًا.. هؤلاء المبعوثون قادمون برسالة قوية وتكليف قوي من الرئيس ترامب لإنهاء الحرب خلال جولة المفاوضات الحالية».