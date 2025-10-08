 الصليب الأحمر: 80% من المرافق الصحية بشرق الكونغو تعاني نقصا في الأدوية - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 4:36 م القاهرة
الصليب الأحمر: 80% من المرافق الصحية بشرق الكونغو تعاني نقصا في الأدوية

كينشاسا (الكونغو) - أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 4:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 4:06 م

 

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، أن هناك أكثر من 200 مرفق صحي في شرق الكونغو تعاني من نقص في الأدوية، نتيجة لأعمال القتال التي تشهدها المنطقة ونقص التمويل الإنساني.

وأضاف الصليب الأحمر، أنه أجرى تقييما لـ240 مركزا صحيا وعيادة في إقليمي نورث كيفو وساوث كيفو، اللذين شهدا تقدما غير مسبوق لحركة "إم 23" المدعومة من جانب رواندا في وقت سابق من العام الجاري، ما أدى إلى تفاقم إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن صعوبات عبور خطوط المواجهة في المناطق المتضررة من الحرب، حالت دون حصول المرافق الصحية على الأدوية.

