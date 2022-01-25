محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير مجلس مدينة بورفؤاد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مجلس مدينة بورفؤاد؛ لمتابعة سير العمل داخله، والإطلاع على أعمال التطوير التي يشهدها مجلس المدينة، بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

واستعرض المحافظ، مستجدات العمل داخل عدد من الإدارات بديوان عام مدينة بورفؤاد، مطلعا على معدلات إنجاز أعمال الميكنة وتزويد الإدارات بأحدث النظم الإدارية والتكنولوجية، فضلا عن معدلات تدريب العاملين داخل مجلس مدينة بورفؤاد.

وأكد المحافظ أن تطوير ديوان مدينة بورفؤاد يأتي فى إطار الخطة الشاملة لمحافظة بورسعيد، لرفع كفاءة وتطوير المؤسسات الحكومية وفقا لأحدث نظم الإدارة، تماشيا مع المنظومة الرقمية الجديدة التى تشهدها بورسعيد فى مختلف القطاعات، التى تساهم فى سرعة إنجاز الأعمال ودقتها وتحقيق النظام والشفافية، ومحاولة التخلص من الأساليب النمطية داخل القطاعات الحكومية ببورسعيد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المقام الأول.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كل أعمال التطوير الجارية بديوان مدينة بورفؤاد، مؤكدا تقديم الدعم والتسهيلات لتحقيق أفضل مستوى إداري على غرار ديوان عام محافظة بورسعيد، مشددًا على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مشيدا بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات بالمركز.