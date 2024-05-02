 صن داونز يهزم كايزر تشيفز بخماسية ويتوج بالدوري الجنوب إفريقي - بوابة الشروق
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صن داونز يهزم كايزر تشيفز بخماسية ويتوج بالدوري الجنوب إفريقي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 2 مايو 2024 - 11:06 م | آخر تحديث: الخميس 2 مايو 2024 - 11:06 م

توج فريق صن داونز بلقب الدوري الجنوب إفريقي للمرة الـ 14 في تاريخه والسابعة على التوالي، مساء اليوم الخميس، بعد فوزه على نظيره كايرز تشيفز بخمسة أهداف لهدف.

وفاز فريق صن داونز على نظيره كايزر تشيفز بنتيجة 5 - 1، في المباراة التي أقيمت على سوكر سيتي، في الجولة الـ 26 من الدوري الجنوب إفريقي.

وحسم صن داونز تتويجه بلقب الدوري الجنوب إفريقي بعد وصوله إلى النقطة 62 في صدارة جدول الترتيب، بعدما وسّع الفارق مع ستيلينبوش الوصيف إلى 13 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 4 جولات.

وفي سياق متصل، ودع فريق صن داونز منافسات دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام الترجي التونسي بهدفين دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.


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