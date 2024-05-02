مصطفى بكري عن تأسيس اتحاد القبائل العربية: مطلوب حشد شعبي إلى سيناء لمواجهة أي تهجير للفلسطينيين

قال الإعلامي والنائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل على كاهله قضية الأمن القومي.

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الخميس، أنّ هذه القضية مهمة وأساسية في ظل المؤامرات التي تتصاعد من كل الاتجاهات.

وأكَّد أنّ اتحاد القبائل العربية الذي تم تأسيسه مؤخرا، جاء في لحظة مهمة وضرورية ومثّل مطلبا شعبيا كبيرا، موضحا أن الاتحاد لا يتصادم مع أحزاب ولا يسعى للقضاء عليها.

وأوضح أن الاتحاد يفتح أبوابه أمام كل من يرغب في الانضمام إليه، لأنه من المطلوب أن يتم عمل حشد شعبي باتجاه سيناء في هذه المرحلة.

وأكّد بكري أن هذا التحرك يهدف إلى مواجهة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين.

وأشار إلى سيناريو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لافتا إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإصرار على اجتياج مدينة رفح جنوبي قطاع غزة حتى إذا جرى التوصل إلى صفقة وهدنة في غزة.

ولفت إلى أن نتنياهو مصمم على إبادة الشعب الفلسطيني ودفعه للهجرة صوب مصر، موضحا أن وجود قوة فاعلة على الأرض وإراددة ووحدة بين الجميع فلن يتمكن أحد من تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأرض المصرية.

ونوه بأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه لكن المصريين يجب أن يكونوا حذرين، مؤكدا أن الرئيس السيسي أعطى رسائل واضحة لكل من تسوّل له نفسه محاولة العبث بأمن مصر وتصفية القضية الفلسطينية.