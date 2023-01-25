زيلينسكي يرد بحذر على تقارير عن موافقة شولتس على تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد

رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحذر على التقارير التي تفيد بأن المستشار الألماني أولاف شولتس وافق على تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2.

وأضاف زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو في وقت متأخر مساء الثلاثاء أن هناك "الكثير من الجهد والكلمات والوعود".

وتابع الرئيس الأوكراني: "لكن من المهم أن نرى الواقع. إنها ليست حوالي خمس أو عشر أو خمس عشرة دبابة. الحاجة أكبر. كل يوم نقوم بكل ما هو ضروري لسد العجز. وأنا ممتن لكل من يدعمنا في هذا".

ويحث زيلينسكي برلين منذ أشهر على تقديم أسلحة أثقل لكييف لصد القوات الروسية.

وبعد أسابيع من الضغط المتزايد على برلين، علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الثلاثاء أن الحكومة قررت تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2.