إيران تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات أوروبية وبريطانية





أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على شخصيات وكيانات أوروبية وبريطانية بسبب دعم الإرهاب والتحريض على العنف في إيران.



وقالت الوزارة، في بيانها، إنها فرضت عقوبات على 3 كيانات و22 شخصا وكيانا في الاتحاد الأوروبي و8 أشخاص في بريطانيا، وذلك ردا بالمثل على عقوبات فرضها التكتل ولندن، بحسب الإذاعة الإيرانية.



وأشارت الوزارة إلى "فرض عقوبات على مؤسسات في الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني لدعمهم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني والتشجيع عليها، والتدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية إيران الإسلامية، والترويج للعنف والاضطراب في إيران، ونشر الأكاذيب ونشر معلومات خاطئة عن إيران، وكذلك المشاركة في تشديد إجراءات الحظر الجائرة بحق الشعب الإيراني، وهو بمثابة الإرهاب الاقتصادي".