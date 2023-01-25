بايرن ميونيخ يقترب من الحصول على خدمات كين

أصبح بايرن ميونيخ الألماني، الفريق الأوفر حظًا للفوز بخدمات اللاعب الانجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بهدف تدعيم خط الهجوم .

وعلى الرغم من اقتراب العملاق البافاري من تمديد عقد اللاعب الكاميروني تشوبو موتينج خلال الفترة المقبلة، إلا أن الرغبة الأساسية هي الحصول على خدمات مهاجم توتنهام هوتسبير الذي يعد هدفًا لعديد الأندية في أوروبا في الوقت الحالي.

ويحظي هاري كين بأهتمام كبير من عديد الأندية على رأسها تشيلسي، ليفربول، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد، لكن وفقاً لصحيفة " مانشستر إيفينج نيوز " فإن بايرن ميونيخ الفريق الأقرب للحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة أن أن بايرن ميونيخ سيكون أكثر استعدادًا لإنفاق الأموال وتوفير السعر الذي يطلبه توتنهام هوتسبير للمهاجم ، والذي كان من الممكن أن ينخفض ​​بشكل كبير منذ آخر استفسار في عام 2022.

يذكر أن هاري كين لديه عقد مع توتنهام هوتسبير سينتهي مع نهاية صيف عام 2023.