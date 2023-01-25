وزيرة البيئة تشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته الـ54، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث يُقام هذا العام تحت شعار: "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف هذا العام بالمعرض.

وتفقدت "فؤاد"، الجناح الخاص بوزارة البيئة المشارك بالمعرض، مؤكدة أن الوزارة تهدف من خلال المشاركة إلى رفع الوعي البيئي لكل فئات المجتمع من خلال الإتصال المباشر، وإبراز دور ومهام وزارة البيئة وقطاعاتها المختلفة.

وقالت الوزيرة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد من أكبر المعارض التي يتم تنفيذها في مصر، ويتمتع بإقبال جماهيري هائل مما يتيح الفرصة للإتصال المباشر مع عدد كبير من الجمهور المتفاعل من كل أنحاء الجمهورية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن فعاليات وأنشطة الجناح الخاص بوزارة البيئة ستشهد عرض مبادرات الوزارة ومشروعاتها المختلفة من خلال شاشة العرض، ومنها المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر لرفع الوعي البيئي، وأنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وحملة أيكو إيجيبت للترويج للسياحة البيئية، ودمج المفاهيم البيئية بالمناهج الدراسية ومشروع البايوجاز، ومشروع الطيور الحوامة، والمحميات الطبيعية وغيرها.

وتابعت أن فعاليات جناح الوزارة بالمعرض سيشهد أيضًا تنفيذ أنشطة بيئية توعوية متنوعة من خلال فريق عمل التوعية بالوزارة للمترددين على الجناح.

وستتناول ورش العمل، تصحيح بعض المفاهيم البيئية الخاطئة والتي يتم تداولها بين كل فئات المجتمع.

كما سيتم تنفيذ مسابقات بيئية من خلال طرح أسئلة على المترددين على الجناح، وبعض الألعاب الصديقة للبيئة للأطفال للتعرف على السلوكيات الإيجابية والسلبية تجاه البيئة.

وتابعت وزيرة البيئة، أنه سيتم تنفيذ ورش عمل فنية عن إعادة استخدام المخلفات للمترددين على جناح الوزارة؛ لتوعيتهم بأهمية إعادة استخدام المخلفات في عمل لوحات فنية جميلة تقلل من مشكلة المخلفات في الشوارع وبالتالي تخفض الإنبعاثات، ومشاهدة بعض الأفلام الوثائقية والكرتونية والإنفوجراف الخاص بالمخلفات الإلكترونية، وإعادة التدوير وإجراء مناقشات حولها، وتقديم هدايا وجوائز عينية.

كما سيتم توزيع كتب وبورشورات توعوية لمختلف الموضوعات البيئية مثل(كتاب سموم في المنزل-التدخين خطر يهدد حياتنا- الأسرة والغذاء والتلوث- أنشطة عملية لفهم التغيرات المناخية وغيرها)، على أن يتم تنفيذ تلك الأنشطة بشكل دائم طوال فترة المعرض.

فيما يعرض البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بالوزارة، قصص النجاح لإدارة المخلفات بالمحافظات الأربع (كفر الشيخ - الغربية - قنا - أسيوط)، ومشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة، ومحطات معالجة وتدوير.

فيما سيتم عرض أفلام خاصة بأنشطة البرنامج ومبادراتها ومنها مبادرة أنتِ البداية لاستبدال الزيوت المستعملة، ومبادرة تروس لريادة الأعمال وكلايمثون، والتعريف بقانون المخلفات رقم 202 وأهدافه.