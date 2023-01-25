مع اقتراب الصراع الروسي والأوكراني على إتمام عامه الأول، بدأت القوى الغربية حشد مزيد من الدعم للجيش الأوكراني بأنظمة عسكرية جديدة.

وتعد تعد دبابات "ليوبارد 2″ الألمانية و"إم1 أبرامز" الأمريكية، من بين أقوى الأسلحة الميدانية الثقيلة التي ينتظر أن تحصل عليها أوكرانيا قريبا، بعد موافقة واشنطن وبرلين على تسليمها؛ سعيا لإحداث تحول حاسم لمصلحتها في مسار الحرب مع روسيا.

• ألمانيا: لن نعترض على تزويد أوكرانيا بالدبابات

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بستوريوس، إن بإمكان الدول التي تمتلك دبابات ليوبارد أن تزود أوكرانيا بها، موضحا أن بلاده لن تعترض على ذلك، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وردا على ذلك، هدَّد الكرملين بـ«حرق» كل الدبابات الغربية التي يحصل عليها الجانب الأوكراني، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة، وفقا لما نشرت الشرق الأوسط اللندنية.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات حول تلك الآليات العسكرية وقدراتها العسكرية.

• دبابات «أبرامز»

تأتي أبرامز من بين أقوى الدبابات المقاتلة الأمريكية، حيث دخلت الخدمة عام 1980، وصنع منها حوالي 10 آلاف و700 وحدة من نسخ مختلفة، وشاركت في حروب الخليج وأفغانستان والعراق واليمن.

وتستخدم 9 دول أخرى الدبابة أبرامز، في حين يملك الجيش الأميركي النسخة الأحدث منها، وهي "إم1 إيه2 إس إي بي" (M1A2 SEP)، حسب مجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

وأطلق على الدبابة اسم أبرامز نسبة إلى الجنرال كريتون أبرامز، رئيس الأركان وقائد الجيش الأمريكي في حرب فيتنام.

وتمتلك مصر نحو 1,005 دبابات من الفئة M1A1، بحسب موقع آرمي تكنولوجي، ويتكون طاقم الدبابة من 4 أفراد (القائد، السائق، المعبئ، المدفعي) ويبلغ وزن الدبابة، مع تجهيزات القتال (الوزن بالشدة الكاملة) 61.2 طن متري (67.5 طن أمريكي).

• دبابات «ليوبارد»

"ليوبارد 2" هو الطراز الذي يرجح أن تحصل عليه أوكرانيا، تزن 52 طنا و55 طنا حين تكون مجهزة للقتال، وتقارب سرعتها القصوى 68 كيلومترا في الساعة.

قوة محرك الدبابة 1500 حصان، وفي حال ملء خزانها بالديزل يمكنها السير نحو 280 كيلومترا، وتسع فريقا من 4 أفراد، بينهم قائد الدبابة، بحسب مانشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وذكر تقرير "نيوز ويك" أن الدبابة أثارت الإعجاب بقدرتها على النجاة من هجمات بالعبوات الناسفة في أفغانستان.