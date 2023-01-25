فوز نادي الرجاء على السلوم بهدفين مقابل هدف

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حقق فريق نادى الرجاء بمطروح فوزاً هاماً بهدفين مقابل هدف على نادى السلوم فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم بملعب مركز شباب العامرية ضمن مباريات الجولة للمجموعة الـ12 بالقسم الثالث.

حيث بداء محاربي الصحراء بأحراز أول الأهداف عن طريق اللاعب أحمد خالد فى الدقيقة 70، بينما أضاف أحمد جمال ضباشة الهدف الثاني فى الدقيقة 94من زمن المباراة.

وبهذا النتيجة يرتفع رصيد الرجاء إلى النقطة رقم 25 ويصعد الى المركز السادس مؤقتاً بترتيب المسابقة لحين انتهاء باقى المباريات.

وعلى صعيد أخر، قال روفة سلومة الصريحى مسؤول المركز الإعلامي لنادي الرجاء بمطروح، بأنة الفريق يستعد بقوة للمباراة القادمة مع العبور في الجولة العشرون لمسابقة القسم الثالث.

وأضاف تواجد الحاج سعد ابوصندوق رئيس مجلس الإدارة مع الفريق والدعم المستمر للاعبين هو سبب الانتصارات المتتالية لمحاربي الصحراء وتحقيق أمال وطموحات محبي الفريق والعودة مجدداً الى القسم الثانى.