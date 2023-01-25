كوريا الشمالية تأمر بإغلاق العاصمة لمدة 5 أيام بسبب مرض تنفسي

أمرت السلطات في كوريا الشمالية بإغلاق العاصمة "بيونج يانج"، لمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء، بسبب ارتفاع الإصابات بمرض تنفسي لم تحدده، وفقا لإخطار رسمي من حكومة كوريا الشمالية.

وذكر موقع "إن.كيه نيوز" المعني بأخبار كوريا الشمالية، أن الإشعار الجديد أشار إلى أن الأمراض التي تنتشر حاليا في العاصمة تشمل نزلات البرد، لكنه لم يذكر فيروس كوفيد-19.

وطالبت السلطات، السكان بالبقاء في منازلهم حتى نهاية يوم الأحد المقبل والخضوع لفحص درجة الحرارة عدة مرات في اليوم.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هناك مدن أخرى قيد الإغلاق.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت في أغسطس الماضي أنها قضت تماما على جائحة "كوفيد-19".