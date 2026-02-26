محكمة في بنجلاديش تطلب من السلطات تقديم طلب للانتربول لإصدار نشرة حمراء لإلقاء القبض على نائبة بريطانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت محكمة في بنجلاديش، اليوم الخميس، أوامرها للسلطات تطالبها بتقديم طلب للانتربول لإصدار نشرة حمراء من أجل إلقاء القبض على نائبة بريطانية، متهمة بالفساد في مشروع عقارات خاص.

وتواجه توليب صديق، الوزيرة البريطانية السابقة والنائبة عن هامبستيد وهايجيت، اتهامات بالفساد في بنجلاديش، حيث تتابع لجنة مكافحة الفساد في البلاد قضية ضدها.

وصدر حكم بحبس صديق لمدة ستة أعوام في بنجلاديش في ثلاث قضايا فساد، متورط فيها عمتها رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.

ويذكر أنه تمت الإطاحة بحسينة عام 2024 في انتفاضة بقيادة الطلاب، أنهت حكمها الذي استمر 15 عاما، وتقيم في المنفى بالهند منذ الخامس من أغسطس 2024.

وكانت صديق، قد رفضت الاتهامات ضدها، ووصفت الاحكام بـ"بالمهزلة " وقالت إنها مواطنة بريطانية وليست بنجلاديشية.

وقالت لجنة مكافحة الفساد إن صديق استخدمت صلتها بحسينة للتأثير على عملية منح أرض لشركة خاصة في منطقة جولشان في دكا.