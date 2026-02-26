النمسا تعلن تسجيل 26 حالة وفاة بسبب الانهيارات الثلجية هذا الموسم

أعلن مجلس أمناء السلامة في جبال الألب بالنمسا، اليوم الخميس، وفاة 26 شخصا بسبب الانهيارات الثلجية التي شهدتها البلاد هذا الشتاء، حيث يعد الرقم أكبر بكثير من المعدل المتوسط ​​طويل الأجل.

وشهدت الفترة ما بين 15 و24 فبراير الجاري، ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفيات، حيث تم تسجيل 14 حالة وفاة.

وأوضح مجلس أمناء السلامة في جبال الألب، أن هناك سلسلة من حوادث الانهيارات الثلجية التي تحدث بصورة متكررة خلال ظروف جبلية شديدة الخطورة.

وأضاف المجلس، أنه "رغم إصدار تحذيرات بشأن هذه الظروف التي تتسبب في حدوث انهيارات ثلجية، ومعرفة الجميع بزيادة خطرها، يبدو أن بعض الأشخاص لا يلتزمون بإجراءات إدارة المخاطر الشخصية".

ودعت السلطات، إلى توخي الحذر الشديد لمن يغادرون مسارات المنحدرات الآمنة.

وبالنسبة للضحايا أو عائلاتهم، قد تكون عمليات الإنقاذ مكلفة.

ففي النمسا، عادة ما تحصل خدمات الإنقاذ الجوي وفرق الإنقاذ الجبلي، وأيضا شرطة جبال الألب على رسوم مقابل خدماتها.