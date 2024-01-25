تسببت طالبة أمريكية بحالة من الجدل بعد اعترافها بعد زلة لسان خلال كلمة لها أمام الجهور في مدينة بيرلينجتون بأن ما يحدث في غزة هو «إبادة جماعية».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الخميس، رصدت عدسات الكاميرات لحظة ارتباك الطالبة جوزيفينا ليت من جامعة فيرمونت، في اجتماع عقد مؤخرا لمجلس مدينة بيرلينجتون في ولاية فيرمونت الأمريكية.

وقالت الطالبة: «أود أن أستغل ما تبقى لدي من وقت لأعبر عن فزعي من حديث البعض عن الهولوكوست.. لا تستغلوا إبادات جماعية أخرى لوصف هذه الإبادة (في غزة)».

وارتبكت الطالبة بعد سماعها صيحات الاستهجان لتدرك الخطأ الذي وقعت به، لتضع الورقة التي تتحدث منها على فمها.

"do not use other genocides to describe this one." pic.twitter.com/PCL1Okz1Qw — سماح | 🧚🏾‍♀️support palestinians (@samah_fadil) January 24, 2024

وتابعت الطالبة: «أنا شخصيا لا أرى ذلك.. الوضع رهيب جدا.. وأنا أبكي من أجل أشقائي وشقيقاتي الفلسطينيين».

وأضافت خلال محاولتها تبرير موقفها: «لكن أريد أن أقول إنني زرت بولندا، وزرت معسكرات الاعتقال. ولا تقل هذا ما يحصل في غزة والضفة الغربية. لقد كنت في الضفة الغربية وشاهدت القرى العربية هناك. لا تخبرني ماذا هناك، فقد رأيته بأم عيني».

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في العدوان إلى 25 ألفًا و700 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 63 ألفًا و740 مصابا بجروح مختلفة.

فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف، والإنقاذ الوصول إليهم.