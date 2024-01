تسببت طالبة أمريكية بحالة من الجدل بعد اعترافها بعد زلة لسان خلال كلمة لها أمام الجهور في مدينة بيرلينجتون بأن ما يحدث في غزة هو «إبادة جماعية».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الخميس، رصدت عدسات الكاميرات لحظة ارتباك الطالبة جوزيفينا ليت من جامعة فيرمونت، في اجتماع عقد مؤخرا لمجلس مدينة بيرلينجتون في ولاية فيرمونت الأمريكية.

وقالت الطالبة: «أود أن أستغل ما تبقى لدي من وقت لأعبر عن فزعي من حديث البعض عن الهولوكوست.. لا تستغلوا إبادات جماعية أخرى لوصف هذه الإبادة (في غزة)».

وارتبكت الطالبة بعد سماعها صيحات الاستهجان لتدرك الخطأ الذي وقعت به، لتضع الورقة التي تتحدث منها على فمها.

"do not use other genocides to describe this one." pic.twitter.com/PCL1Okz1Qw