 القوات الروسية تبدأ انتشارها في بوركينا فاسو لتعزيز الأمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الروسية تبدأ انتشارها في بوركينا فاسو لتعزيز الأمن

(د ب أ)
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 1:21 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 1:21 ص

عززت روسيا نفوذها في منطقة الساحل المضطربة غربي أفريقيا بحوالي 100 فرد من الجيش وصلوا الأربعاء، إلى بوركينا فاسو، في أول نشر لعدد كبير من الجنود في البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت القوات الروسية في أفريقيا في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق تليجرام إن القوات، التي تمثل أول مجموعة من قوة يبلغ عددها 300 فرد، ستوفر الأمن لإبراهيم تراوري رئيس النظام العسكري في البلاد، وللشعب البوركيني.

وذكرت مجموعة "ذا أفريكا إنيشياتيف" الموالية لروسيا في بيان عبر تطبيق تليجرام أن "الخبراء العسكريين" الذين يحملون معدات وأسلحة سيدربون القوات البوركينية ويجرون دوريات في مناطق خطيرة.

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