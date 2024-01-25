مستشار ألمانيا يعتزم القيام بدور محوري لحزبه الاشتراكي الديمقراطي بانتخابات البرلمان الأوروبي

صرح الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا بأنه من المقرر أن يؤدي المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي ينتمي للحزب، دورا محوريا بالمعركة الانتخابية القادمة في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وأعلن كيفين كونرت اليوم الخميس أنه من المقرر أن يؤدي المستشار الألماني دورا مهما لأجل الحزب بجانب مرشحة الحزب لخوض هذه الانتخابات، كاتارينا بارلي، وأوضح أن كليهما سوف يكونا "سويا وجهي المعركة الانتخابية" قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المنتظرة في 9 حزيران/يونيو القادم.

يشار إلى أن نسب تأييد الألمان لحزب شولتس وشريكيه بالائتلاف الحاكم، وهما حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، تشهد تراجعا كبيرا منذ شهور.

وصرح كونيرت بأنه لا يرى في ذلك سببا للتخلي عن دعم المستشار في المعركة الانتخابية للحزب بالانتخابات الأوروبية، وقال: "النأي بأنفسنا عن مستشارنا، هذا أمر يرغبه البعض، ولكننا لن نفعل ذلك، وليس هناك سبب لذلك على الإطلاق".