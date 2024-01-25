محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة لرجال الشرطة بمقر مديرية الأمن

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قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بزيارة مقر مديرية أمن الوادي الجديد، وذلك لتقديم التهنئة لقيادات المديرية بمناسبة عيد الشرطة الـ٧٢، حيث كان في استقباله اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة ولفيف من القيادات الأمنية ورجال الشرطة بالمحافظة.

وعبر الزملوط، عن تقديره لجهود وتضحيات رجال الشرطة المصرية على مدار تاريخها المشرف في ترسيخ دعائم الأمن والأمان والاستقرار وحماية مقدرات الدولة ومكتسباتها.

وأكد أن الأمن هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها جهود التنمية الشاملة وإقرار السلم المجتمعي، داعيًا الله أن يحفظ جيش مصر وشرطتها درعًا يحمي الوطن وأهله.