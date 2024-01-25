اكتشف رفات بشرية قديمة، محفوظة جيدا، في مستنقع بأيرلندا الشمالية، ربما تعود لنحو 2500 عام، بحسب التأريخ بالكربون.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن علماء آثار من فريق انتشال الجثث التابع لجهاز شرطة أيرلندا الشمالية وجدوا الرفات بعد أن تم العثور على عظام بشرية على سطح تربة عضوية في بيلاجي بمقاطعة لندنديري في أكتوبر 2023.

ويستخدم علماء الآثار التأريخ بالكربون لتقدير عمر المواد العضوية عن طريق قياس كمية نوع معين من الكربون بها.

وتوصل خبراء من جامعة كوينز في بلفاست، باستخدام تقنية التأريخ بالكربون، إلى أن عمر الرفات يتراوح ما بين 2000 إلى 2500 عام.

ويُعتقد أن بقايا الهيكل العظمي تعود لذكر يتراوح عمره بين 13 و17 عاما وقت الوفاة.