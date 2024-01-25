 تعود لـ2500 عام.. اكتشاف رفات بشرية في مستنقع بأيرلندا الشمالية - بوابة الشروق
الخميس 25 يناير 2024 10:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تعود لـ2500 عام.. اكتشاف رفات بشرية في مستنقع بأيرلندا الشمالية

د ب أ
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 10:13 م | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 10:13 م

اكتشف رفات بشرية قديمة، محفوظة جيدا، في مستنقع بأيرلندا الشمالية، ربما تعود لنحو 2500 عام، بحسب التأريخ بالكربون.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن علماء آثار من فريق انتشال الجثث التابع لجهاز شرطة أيرلندا الشمالية وجدوا الرفات بعد أن تم العثور على عظام بشرية على سطح تربة عضوية في بيلاجي بمقاطعة لندنديري في أكتوبر 2023.

ويستخدم علماء الآثار التأريخ بالكربون لتقدير عمر المواد العضوية عن طريق قياس كمية نوع معين من الكربون بها.

وتوصل خبراء من جامعة كوينز في بلفاست، باستخدام تقنية التأريخ بالكربون، إلى أن عمر الرفات يتراوح ما بين 2000 إلى 2500 عام.

ويُعتقد أن بقايا الهيكل العظمي تعود لذكر يتراوح عمره بين 13 و17 عاما وقت الوفاة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك