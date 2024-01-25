أمير قطر ووزير خارجية بريطانيا يبحثان سبل التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم بالديوان الأميري صباح اليوم، وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، شهدت المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتناول اللقاء السبل الكفيلة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، ويضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في القطاع.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني خلال المقابلة عن شكر المملكة المتحدة للأمير على جهود دولة قطر ومساعيها لخفض التصعيد وإنهاء الحرب في غزة.

سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة السيد ديفيد كاميرون وزير خارجية المملكة المتحدة الصديقة، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد، بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم بالديوان الأميري. https://t.co/tCf7ixxrD0 pic.twitter.com/qn12obixvp — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) January 25, 2024

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه عرض خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خطة للانتقال من هدنة مؤقتة لإدخال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين، إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح كاميرون في تغريدة عبر حسابه بموقع «إكس»، صباح الخميس، أن «الخطة تهدف إلى حل سياسي طويل الأمد، وتضم إقامة دولة فلسطينية».

كما أبلغ كاميرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة فتح المعابر، والسماح بدخول المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة، وتنفيذ هدنة إنسانية فورية لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يعيشون وضعا مأساويا، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار.

وذكر أن بريطانيا وقطر تتعاونان معا لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة، حيث ستُنقل أول شحنة مشتركة تحتوي على خيام إلى مصر جوا اليوم الخميس، ثم ستصل إلى غزة عن طريق البر.

وقال إن حجم المعاناة في غزة لا يمكن تصوره، ويجب بذل المزيد وبشكل أسرع لمساعدة المحاصرين، الذين يعيشون هذا الوضع المأساوي، وذلك حسبما أفادته قناة «الجزيرة».

وذكر مكتب كاميرون، أنه حثّ القادة الإسرائيليين على استخدام ميناء أسدود لتوصيل المساعدات إلى غزة.