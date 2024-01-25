التحقيق مع 12 شخصا بعد حريق في مبنى خلف عشرات القتلى في الصين

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فتحت السلطات في شرق الصين تحقيقا مع 12 شخصا، في أعقاب حريق مدمر في مبنى في مقاطعة جيانجشي خلف عشرات القتلى.

وبالإضافة إلى ذلك، يجري حاليا حشد جميع القوات لرعاية أسر الضحايا، وفقا لما ذكره شو هونج من الحكومة المحلية لمدينة شينيو اليوم الخميس.

ولقي 39 شخصا على الأقل حتفهم في الحريق الذي اندلع في مبنى متعدد الطوابق بعد ظهر الأربعاء وأصيب تسعة آخرون.

وتشتبه السلطات في أن أعمال التجديد في الطابق السفلي تسببت في الحريق، وفقا لتحقيق أولي. وقالوا إن العمال لم يقوموا بعملهم بشكل صحيح، والذي ربما شمل اللحام. ثم انتشرت ألسنة اللهب والدخان الكثيف من الطابق الأرضي إلى الطابق الثاني.

ووفقا للمدينة، تضم الطوابق العليا متاجر ومركز تدريب وفندقا. ومن بين الضحايا الذين حوصروا نزلاء وطلاب.

ويقع المبنى المتضرر في مدينة شينيو /حوالي 150 كيلومترا جنوب غرب نانتشانج عاصمة الإقليم/ في شارع به العديد من المتاجر.