معرض أبو ظبي للكتاب: مصر ضيفة الشرف ونجيب محفوظ شخصية المعرض

أعلن مركز أبو ظبي للغة العربية أن مصر ستكون ضيفة الشرف لمعرض أبو ظبي للكتاب 2024 الذي من المقرر أن يقام في أبريل المقبل.

وقال سعيد حمدان المدير التنفيذي لمركز أبو ظبي للغة العربية إن مصر ستكون هي ضيف شرف المعرض، وسيكون الكاتب والروائي الكبير وصاحب نوبل نجيب محفوظ شخصية المعرض.

جاء ذلك ضمن حفل مئوية سيد درويش الذي أقامه مركز أبو ظبي في قصر عابدين مساء أمس الأربعاء تحت عنوان " أنها هويت وانتهيت".

ويأتي الحفل ضمن مشاركة المركز في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، والذي افتتحه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بحضور وزيرة الثقافة أمس الأربعاء 24 يناير، ويبدأ المعرض في استقبال زواره صباح اليوم الخميس 25 يناير في تمام الساعة ال10 صباح، يستمر حتى 6 فبراير المقبل.