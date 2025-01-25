تامر حسني وهنا الزاهد ينتهيان من تسجيل أغنية أحلى واحدة

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انتهى الفنان تامر حسني والنجمة الشابة هنا الزاهد، من تسجيل أغنية "أحلى واحدة"، والتي ستعرض ضمن أحدث تعاون سينمائي لهما وهو فيلم "ري ستارت".

وفيلم "ري ستارت"، تدور أحداثه في قالب كوميدي رومانسي حول قصة حب تجمع بين مهندس وفتاة تعيش في منطقة شعبية.

ويشارك في بطولة العمل كل من محمد ثروت، وباسم سمرة، وعصام السقا، وميمي جمال، ورانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

والفيلم يعتبر التعاون الثاني بين تامر حسني، وهنا الزاهد، عقب فيلم "بحبك" الذي صدر عام ٢٠٢٢، وكان أول تجربة إخراجية لتامر حسني.