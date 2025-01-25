أرتيتا: أرسنال بحاجة إلى مهاجم

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال الإنجليزي أن فريقه يبحث عن التعاقد مع مهاجم، معترفا بأن الفريق اللندني يفتقر إلى الخيارات مع اقتراب إقفال سوق الانتقالات الشتوي في يناير.

وزادت الإصابات الخطيرة التي تعرّض لها المهاجمون البرازيلي جابرييل جيسوس وبوكايو ساكا من المخاوف بشأن افتقار الفريق اللندني إلى النجاعة الهجومية في محاولته مطاردة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي.

ويُعتبر أرسنال الفريق الوحيد بين الستة الأوائل في الدوري المحلي الذي لم يُسجّل أي من لاعبيه 10 أهداف أو أكثر، علما أن مهاجمه الألماني كاي هافيرتز لديه ثمانية أهداف حتى الآن.

وقال أرتيتا مجيباً حول حاجة فريقه إلى تعزيزات قبل حلوله ضيفا على ولفرهامبتون المتعثر السبت: "لقد فقدنا لاعبين مهمين للغاية هما بوكايو ساكا وجابرييل جيسوس، لذا نفتقر إلى تسجيل الأهداف، نفتقر إلى لاعبين، نفتقر إلى خيارات في الخط الأمامي، الأمر واضح".

وأضاف:"إذا تمكنا من الحصول على اللاعب المناسب، فهذا ما نبحث عنه.. أي لاعب؟ كلا - شخص يجعلنا أفضل وله تأثير في الفريق".

وتابع "من الناحية المثالية، نحتاج إلى بعض المساعدة لأننا كنا نعاني من نقص في الهجوم أصلاً والنقص بات أكثر عمقًا، لكن الفريق يتعامل مع ذلك.. لكن يتعيّن علينا أن نفعل ما هو صواب للنادي".

ويُقفل سوق الانتقالات الشتوي في الثالث من فبراير الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش.

وأكمل أرتيتا أن فريقه الذي احتل المركز الثاني في الموسمين الماضيين، تحسّن منذ بداية الموسم.

ويعتقد الإسباني أن ليفربول منافس واقعي على اللقب إذ يتقدم بفارق ست نقاط كاملة على أقرب منافسيه ويملك مباراة مؤجلة.

وسجّل فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت هدفين في الوقت القاتل في نهاية الأسبوع الماضي للفوز على برنتفورد، بينما أضاع أرسنال تقدمه بهدفين نظيفين أمام أستون فيلا.

وأردف أرتيتا "الهوامش صغيرة حقا. بإمكانك أن ترى كيف كان من الممكن أن تسير الأمور في نهاية الأسبوع الماضي، ونقاط التحوّل ضئيلة والفجوة تبدو مختلفة تماما بالتأكيد لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".