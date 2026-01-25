جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات على مواقع لحزب الله

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن الطيران الحربي شن سلسلة غارات جوية في جنوب لبنان، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطن وإصابة آخر في إحدى الغارات.

وذكر المتحدث أنه تم شن "هجوم على عناصر من حزب الله كانوا ينشطون في موقع لتصنيع الأسلحة جنوب لبنان"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأفاد بشن هجوم آخر "على مبنى كان ينطلق منه عناصر من حزب الله في منطقة بئر الصنصال جنوب لبنان".

وأوضح الجيش أيضا أنه نفذ ضربة استهدفت عنصرا من حزب الله في منطقة بازورية جنوبي لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "نشاط حزب الله في البنية التحتية التي استُهدفت يُعدّ انتهاكا للتفاهمات الإسرائيلية اللبنانية وتهديدا لدولة إسرائيل".

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان صحفي، إن "غارة العدو على المنطقة الواقعة بين بلدتي خربة سلم وكفردونين قضاء بنت جبيل، أدت في حصيلة أولية إلى مقتل مواطن وإصابة آخر بجروح".