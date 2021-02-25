العراق يتعاقد على 16 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

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صرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة العراقي الدكتور سيف البدر اليوم الخميس أن العراق تعاقد على 16 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا وأن تجهيزها سيبدأ تباعا خلال أيام .

وقال البدر في بيان صحفي "إن العراق دفع المبالغ اللازمة البالغة 169 مليون دولار من خلال القنوات الرسمية".

وذكر أن وزارة الصحة والبيئة في العراق "وقعت اتفاقية مع شركة فايزر/ بيونتيك وننتظر إقرار البرلمان لهذه الاتفاقية وتفاصيلها القانونية، كما تعاقدت مع شركة سينوفارم الصينية، وستتعاقد الوزارة مع شركات أخرى قيد إجراءات إقرار لقاحاتها حاليا من قبل الهيئات العلمية المختصة".

وأكد البدر أن "وزارة الصحة والبيئة ملتزمة بتلقيح جميع الفئات المستهدفة وضمن الأولويات التي حددها خبراء الصحة العامة لحين تحقيق أعلى نسبة ضمن الشعب العراقي".

وبحسب مصادر بوزارة الصحة والبيئة في العراق فإن أولى شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ستصل للبلاد في الأول من الشهر المقبل.